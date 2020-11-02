Зірковий мед: Beyoncé на карантині зайнялась бджільництвом

Зірковий мед: Beyoncé на карантині зайнялась бджільництвом

Укрінформ
Одна з найвідоміших музикантів у світі Beyoncé розповіла, що під час коронавірусного локдауну у США почала займатися бджільництвом. 

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила в інтерв’ю Vogue.

«Я знаю, що це несподівано, але я маю два вулики (вдома – ред.). Вони справжні», - сказала Beyoncé.

Американська співачка додала, що також має близько 80 тисяч бджіл, які виробляють «сотні банок меду щороку».

Beyoncé зазначила, що почала займатися бджільництвом заради своїх двох дочок під час локдауну, який був запроваджений у США на тлі пандемії коронавірусу.

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«Я почала займатися бджільництвом, тому що у моїх дочок, Блю і Румі, страшна алергія, а мед має велику кількість лікувальних властивостей», - сказала вона.

Фото: Cosmopolitan.hr

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