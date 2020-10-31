В Індії шахраї продали лікарю

В Індії шахраї продали лікарю "лампу Аладіна" за понад $40 тисяч

Фото
Укрінформ
В індійському штаті Уттар-Прадеш поліція заарештувала двох чоловіків, які переконали місцевого лікаря, що мають чарівну "лампу Аладіна", й отримали від нього кількадесят тисяч доларів.

Про це повідомляє ВВС Україна, передає Укрінформ.

Як зазначається, шахраї отримали від ошуканого 41 600 доларів, а надалі він мав заплатити ще майже 160 тисяч.

Покупець сам звернувся до правоохоронців. Він розповів, що нещодавно лікував пацієнтку, коли й познайомився з шахраями - вони нібито були її синами. Ті розповіли йому про "чарівну" лампу й почали переконувати лікаря, що вона принесе йому багатство, здоров'я та щастя.

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"Вони почали розповідати мені про "баба" (божественну людину), що, як вони казали, приходив до них додому. Вони стали "промивати мені мозок" і покликали зустрітися з ним", - розповів потерпілий місцевим журналістам.

За його словами, під час однієї з зустрічей "Аладін" дійсно з'явився перед ним, та лише згодом лікар усвідомив, що це був переодягнений шахрай.

Двох учасників злочину вдалося арештувати. Жінку, яку також підозрюють у шахрайстві, поліція досі розшукує.

фото: UTTAR PRADESH POLICЕ

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