В Індії шахраї продали лікарю "лампу Аладіна" за понад $40 тисяч

В індійському штаті Уттар-Прадеш поліція заарештувала двох чоловіків, які переконали місцевого лікаря, що мають чарівну "лампу Аладіна", й отримали від нього кількадесят тисяч доларів.

Про це повідомляє ВВС Україна, передає Укрінформ.

Як зазначається, шахраї отримали від ошуканого 41 600 доларів, а надалі він мав заплатити ще майже 160 тисяч.

Покупець сам звернувся до правоохоронців. Він розповів, що нещодавно лікував пацієнтку, коли й познайомився з шахраями - вони нібито були її синами. Ті розповіли йому про "чарівну" лампу й почали переконувати лікаря, що вона принесе йому багатство, здоров'я та щастя.

"Вони почали розповідати мені про "баба" (божественну людину), що, як вони казали, приходив до них додому. Вони стали "промивати мені мозок" і покликали зустрітися з ним", - розповів потерпілий місцевим журналістам.

За його словами, під час однієї з зустрічей "Аладін" дійсно з'явився перед ним, та лише згодом лікар усвідомив, що це був переодягнений шахрай.

Двох учасників злочину вдалося арештувати. Жінку, яку також підозрюють у шахрайстві, поліція досі розшукує.

фото: UTTAR PRADESH POLICЕ