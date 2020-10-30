Український фільм увійшов до конкурсу Амстердамського кінофестивалю

Український фільм увійшов до конкурсу Амстердамського кінофестивалю

Укрінформ
Фільм “Цей дощ ніколи не скінчиться” українського режисера Аліни Горлової відібрано до конкурсної програми документального кінофестивалю IDFA в Амстердамі.

Як передає Укрінформ, про це режисер повідомила у Фейсбуці.

“Наш фільм буде святкувати свою світову прем'єру на IDFA. Що я можу сказати? Це був супер довгий і супер складний шлях. 4 роки”, - написала вона.

За словами режисера, цей проєкт спочатку був короткометражним, кілька разів змінював назву.

“І ось нарешті... Цей дощ ніколи не скінчиться. Монохромний фільм, який ми знімали на Донбасі, в Іракському Курдистані, в Сирії, в Німеччині. Віддати фільм зараз на фестиваль, у важкі часи пандемії, було складним рішенням, якщо чесно. Сумніви були до останнього, але у всіх було відчуття, що час цього фільму прийшов”, - зазначила вона.

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Фільм розповідає про війну і історії людей.

Роботу покажуть у конкурсі IDFA Competition for First Appearance, де беруть участь дебютні стрічки режисерів.

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