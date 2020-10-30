Український фільм увійшов до конкурсу Амстердамського кінофестивалю

Як передає Укрінформ, про це режисер повідомила у Фейсбуці.

“Наш фільм буде святкувати свою світову прем'єру на IDFA. Що я можу сказати? Це був супер довгий і супер складний шлях. 4 роки”, - написала вона.

За словами режисера, цей проєкт спочатку був короткометражним, кілька разів змінював назву.

“І ось нарешті... Цей дощ ніколи не скінчиться. Монохромний фільм, який ми знімали на Донбасі, в Іракському Курдистані, в Сирії, в Німеччині. Віддати фільм зараз на фестиваль, у важкі часи пандемії, було складним рішенням, якщо чесно. Сумніви були до останнього, але у всіх було відчуття, що час цього фільму прийшов”, - зазначила вона.

Фільм розповідає про війну і історії людей.

Роботу покажуть у конкурсі IDFA Competition for First Appearance, де беруть участь дебютні стрічки режисерів.