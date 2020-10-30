Говоримо з Валентином Васяновичем, режисером фільму “Атлантида”, висунутого на “Оскар”

5 листопада відбудеться українська прем’єра антиутопічної драми «Атлантида», яка розповідає про майбутню перемогу України у війні з Росією та деокупацію Донбасу в 2025 році.

Фільм вже здобув перемогу на Венеційському та Одеському кінофестивалях, полонив глядачів у Канаді, Норвегії, Франції, Японії та був висуний на здобуття премії Оскар за найкращий фільм іноземною мовою від України.

Ми розпитали у режисера, сценариста, оператора та співпродюсера Валентина Васяновича:

- Чи складно працювати в кадрі з непрофесійними акторами?

- Чому він вважає необхідною в його фільмі відверту сцену сексу?

- Що з реалістичних картинок в «Атлантиді» є справжнім, а що віртуальним?

- Як показати жахливі сцени та не викликати у глядача фізичну відразу?

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