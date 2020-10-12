Говоримо з режисером та сценаристом фільму "Тарас. Повернення" Олександром Денисенком

В українському прокаті йде історичний фільм «Тарас. Повернення», який розповідає про заслання геніального поета в «тюрмі народів» у степах Казахстану.

Але чому шлях фільму до глядача був таким довгим? Адже сценарій до свого фільму Олександр Денисенко написав ще у 2012 році. Проект став переможцем конкурсного відбору Держкіно і отримав 50% державного фінансування. Тоді на заваді виробництву кінострічки став Янукович. Після Революції Гідності ситуація змінилася - в 2016 році картину почали знімати і наприкінці 2017 року стрічка була повністю готова та представлена у Держкіно. То які сили перешкоджали виходу фільму аж до 2020 року? І чому фільм почав демонструватися без анонсування, яке б відповідало виходу подібного історичного і суспільно важливого кіно?

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