Відомий чернігівський мандрівник, журналіст і письменник Олександр Волощук перетнув Україну пішки з крайньої північної точки до крайньої південної і здолав понад 1000 км.

Про це він повідомив кореспонденту Укрінформу.

"Я пішки пройшов 1050 км з крайньої північної точки України (це - село Грем’яч Чернігівської області) - до крайньої південної (місто Вилково на Одещині). У середньому проходив 30 км за день, а одного разу встановив особистий рекорд, здолавши 45 км (попередній максимум був 43 км за день)", - розповів мандрівник.

Чернігівський мандрівник пішки перетнув Україну з півночі на південь і встановив особистий рекорд / Фото: Олександр Волощук

За його словами, на Чернігівщину припала майже третина всіх його ходових днів і 27% запланованого маршруту. Місцеві жителі дуже гостинно зустрічали відомого земляка, оскільки він анонсував цей похід у ЗМІ, і люди його впізнавали. У Новгороді-Сіверському мер навіть скликав пресконференцію.

В інших регіонах України теж було чимало теплих зустрічей. Зокрема, в Пирятині Полтавської області, в Одеській науковій бібліотеці - там мандрівник ще й презентував свою останню книжку про відому жіночу футбольну команду "Легенда", в Національному заповіднику "Тузлівські лимани". Загалом Волощук пройшов через шість українських областей. Назад у Чернігів повернувся своїм традиційним автостопом.

Ця подорож, зазначив мандрівник, не була у його планах, а здійснити її змусив повсюдний коронавірусний карантин та закриття кордонів. Проте вона стала гарною підготовкою до перетину в наступному році чи коли буде така можливість монгольської пустині Гобі. Якщо й через рік кордони будуть "на замку", Волощук знову піде "тренуватися" територією своєї держави. Але вже з крайньої західної точки до крайньої східної.

Україну з півночі на південь Волощук пройшов за один безперервний похід, який складався з 35 ходових днів та 5 відпочинкових. До нього подібної мети в 2000-х роках досягав теж відомий український журналіст-мандрівник Микола Хрієнко, проте він розбивав подорож на кілька етапів.

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Олександру Волощуку - 48 років, із них 18 він подорожує, переважно, автостопом. За цей час мандрівник подолав 368 тис. км та відвідав 60 країн світу. Під час майже кожної з подорожей він вивчав життя українців за межами України, а також досліджував тему масових репресій 1930-1950-х років. За результатами своїх мандрівок журналіст написав і видав 10 книжок.