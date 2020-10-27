У Львові відкрили мурал із портретом Петра Франка - першого директора "Дому Франка", сина класика української літератури Івана Франка,

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

Мурал присвячений Петру Франку, інженерові-хіміку, науковцеві, педагогу, письменнику, винахіднику, авіатору, воїну, але на жаль, досі мало відомій постаті, 130-річчя якого відзначають цьогоріч.

У Львові відкрили мурал Петру Франку / Фото: Альона Николаєвич, Укрінформ

"Цей проєкт зародився завдяки солідарності людей, які не говорять багато, але роблять швидко і якісно. Вкотре дякую за можливість створення муралу облдержадміністрації, адже у день народження музею Франка, 10 жовтня, ми отримали подарунок – сертифікат на реалізацію арт-проєкту «Петро Франко. Повернення» на суму 98 тис гривень», - розповів директор Дому Франка Богдан Тихолоз.

Відомий художник Святослав Владика та творча група "Sacred Universe" намалювали мурал на підпірній стіні музею на вул. Івана Франка, 150.

Під час відкриття муралу доцент ЛНУ імені Івана Франка Наталя Тихолоз розповіла про життя і творчість Петра Франка. Вітальне слово виголосили голова Львівської ОДА Максим Козицький, а також Анастасія Слюсаренко, очільниця Львівського осередку "Пласту". Святослав Владика, художник, автор муралу, поділився своїми враженнями від творчої праці.

Музичний супровід заходу створила Національна Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик». Почесну варту несли пластуни та члени Товариства пошуку жертв війни «Пам'ять».

Як повідомляв Укрінформ, у цьому році "Дім Франка" у Львові святкує 80-річчя з дня відкриття.