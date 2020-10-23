У Гельсінкі стартували Дні українського кіно

«Українські кінодні», в межах яких відбудуться покази українських фільмів для фінської аудиторії, відбудуться з 23 до 25 жовтня у Гельсінкі.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, захід пройде з дотриманням умов карантинних обмежень, передає Укрінформ.

«Відкриє фестиваль комедія режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі», що отримала Спеціальну нагороду журі 54-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, приз глядацьких симпатій 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю та Національну кінопремію «Золота Дзиґа» за найкращий фільм, сценарій та акторську роботу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наступним фільмом програми стане стрічка «Атлантида» режисера Валентина Васяновича, яка цьогоріч висунута від України на здобуття премії «Оскар» у категорії «Міжнародний повнометражний фільм». На завершення «Українських кіноднів» буде показана неполіткоректна комедія Володимира Тихого «Наші котики».

Після показів заплановано проведення дискусій та онлайн-зустрічей з українськими кінематографістами та представниками знімальних груп.

Дні українського кіно у Гельсінкі відбудуться у кінотеатрі Cinamon (вул. Фірдонкaту, 2В).

Фестиваль організовано Товариством українців у Фінляндії, ГО «Незалежні культурні ініціативи» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.