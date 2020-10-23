Найбільший у світі фонтан у Дубаї б’є вгору на 105 метрів
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Укрінформ
У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів – Дубаї –відкрився найбільший у світі фонтан.
Як передає Укрінформ про це повідомляє сайт Книги рекордів Гіннесса.
Площа нового фонтану Пальми, який був відкритий 22 жовтня, становить понад 1 300 кв м.
У самому фонтані-рекордсмені встановлені три тисячі світлодіодних лампочок. Вода може підніматися вгору до 105 м завдяки потужним помпам.
За словами представника Книги рекордів Гіннесса Шедді Гаад, фонтан є черговим архітектурним досягненням Дубая.
Як повідомляв Укрінформ, підліток Джексон Освальд з американського Мемфісу, штат Теннессі, потрапив до Книги рекордів Гіннеса як «наймолодша людина, яка зібрала термоядерний реактор».