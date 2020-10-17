Нове графіті Бенксі з'явилося у британському Ноттінгемі

Нове графіті вуличного художника Бенксі з'явилося у британському місті Ноттінгем.

Як передає Укрінформ, справжність картини художник підтвердив у себе в Інстаграм.

Йдеться про зображення дівчинки, яка крутить замість обруча колесо велосипеда.

Як зазначає ВВС, воно з'явилося на стіні салону краси, поруч з прикутим до стовпа старим велосипедом - у нього якраз не вистачає одного колеса.

Поки графіті не було офіційно визнано, місцева влада закрила дівчинку екраном, проте незабаром екран було зафарбовано іншим графіті. На даний момент його вже відмили.

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Після підтвердження автентичності графіті люди почали фотографуватися на його фоні.

Фото: Інстаграм Бенксі