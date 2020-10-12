В Австралії штучний інтелект допомагає парам при розлученні

Австралійська онлайн-програма Amica використовує штучний інтелект, щоб допомогти парам, які розлучаються, укласти батьківські угоди та розподілити свої активи.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Next Web.

Згідно з інформацією на сайті Amica, штучний інтелект «розглядає правові принципи та застосовує їх до ваших обставин». Програмне забезпечення використовує масові дані, які зібрали та завантажили його розробники з подібних минулих випадків, щоб пропонувати варіанти користувачам.

Amica демонструє потенціал штучного інтелекту у вирішенні правових проблем у сімейних суперечках. Видання зазначає, що це не єдиний такий інструмент у правовому полі. В Австралії використовується цілий ряд сервісів сімейних юридичних послуг, які працюють на основі штучного інтелекту, зокрема Penda й Adieu.

Так, Penda надає безкоштовну інформацію про права та безпеку жертвам сімейного насильства. Чат-бот компанії надає юридичні консультації онлайн, без потреби фізичної зустрічі з адвокатом.

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Adieu дає змогу парам укладати фінансові та батьківські домовленості за допомогою чат-боту штучного інтелекту Lumi, який за потреби може направляти пари до посередників, зокрема юристів та фінансових консультантів. Lumi також має інструмент, за допомогою якого можна в один клік проаналізувати фінансові запити обох користувачів та заощадити їхній час та гроші.

Видання зазначає, що окрім вирішення сімейних суперечок, штучний інтелект використовують у кримінальних справах - для визначення покарання. Однак інструмент COMPAS неодноразово критикували за використання у США. Його алгоритми оцінки ризику нібито передбачають, наскільки ймовірним є повторне скоєння злочину людиною.