У США медичні рахунки стали артоб'єктами на благодійній акції

Художники Нью-Йорка створили картини, що відтворюють медичні рахунки - кошти від їх продажу підуть на сплату боргів за лікування пересічних американців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Marshable.

Благодійний артпроєкт «Мистецтво медичних рахунків» покликаний допомогти людям, які опинилися в боргах після тривалого лікування. Кошти від продажу картин буде спрямовано на допомогу таким пацієнтам.

Зазначається, що такими оригінальними полотнами креативне бюро MSCHF вирішило привернути увагу до проблем американської системи охорони здоров'я.

У США, як відомо, охорона здоров'я значною мірою залежить від роботодавців. Через пандемію коронавірусу мільйони людей втратили роботу, а з нею – і медичне страхування.

При цьому, вказує видання, понад 130 мільйонів американців мали борги з медичного обслуговування ще до початку пандемії.

Фото: MSCHF