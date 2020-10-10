Національний цирк України відкриває ювілейний 60-й сезон

Національний цирк України відкриває 60-й ювілейний сезон прем’єрою класичної програми «День народження. Свято цирку».

Про це повідомив генеральний директор цирку Владислав Корнієнко на пресконференції 10 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.

«Київський державний цирк розпочинає роботу. За плечима сім місяців повної зупинки репертуарної діяльності. І це випробування для нас дуже відповідальне з точки зору того, що ми відкриваємо ювілейний сезон. Ця будівля у листопаді відзначала рівно 60 років», - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що цьогоріч глядачів розсаджуватимуть у шаховому порядку з дотриманням дистанції. Заповнюваність цирку не має перевищувати 50% місць.

Корнієнко наголосив, що також цього року в половину знизили ціну на квитки.

Він розповів, що родзинкою програми «День народження. Свято цирку» будуть артисти на батутній доріжці, які демонструватимуть неймовірні можливості людського тіла.

У програмі будуть виступати неодноразові чемпіони міжнародних змагань та фестивалів, майстри спорту та майстри одного з найскладніших видів циркової гімнастики - гімнасти на турніках. Також будуть акробати на роликах та жонглювання хулахупами. Зокрема, у програмі заявлені номери з тваринами. А саме з голубами та папугами, кіньми та левами.

Програма «День народження. Свято цирку» проходитиме з 10 жовтня по 13 грудня.

Читайте також: Два тигри достроково вийшли на пенсію після багаторічної роботи в німецькому цирку

Корнієнко також додав, що крім традиційної програми цирк підготував ще другу унікальну шоу-програму без тварин «Ecolibrum”, яка стартуватиме з 16 жовтня. Це буде інтерактивна циркова вистава за участю артистів та коміків театру “Mimirichi”. Шоу-програма в розважальній, ігровій формі розкриватиме актуальну екопроблематику сучасного світу. За сюжетом шоу глядач потрапляє у світ ілюзій, де переплітається фантазія та реальність.

Програма «Ecolibrum” йтиме з 16 жовтня по 13 грудня.

Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ