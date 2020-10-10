Національний цирк України відкриває ювілейний 60-й сезон
Про це повідомив генеральний директор цирку Владислав Корнієнко на пресконференції 10 жовтня, передає кореспондент Укрінформу.
«Київський державний цирк розпочинає роботу. За плечима сім місяців повної зупинки репертуарної діяльності. І це випробування для нас дуже відповідальне з точки зору того, що ми відкриваємо ювілейний сезон. Ця будівля у листопаді відзначала рівно 60 років», - сказав Корнієнко.
Він зазначив, що цьогоріч глядачів розсаджуватимуть у шаховому порядку з дотриманням дистанції. Заповнюваність цирку не має перевищувати 50% місць.
Корнієнко наголосив, що також цього року в половину знизили ціну на квитки.
Він розповів, що родзинкою програми «День народження. Свято цирку» будуть артисти на батутній доріжці, які демонструватимуть неймовірні можливості людського тіла.
У програмі будуть виступати неодноразові чемпіони міжнародних змагань та фестивалів, майстри спорту та майстри одного з найскладніших видів циркової гімнастики - гімнасти на турніках. Також будуть акробати на роликах та жонглювання хулахупами. Зокрема, у програмі заявлені номери з тваринами. А саме з голубами та папугами, кіньми та левами.
Програма «День народження. Свято цирку» проходитиме з 10 жовтня по 13 грудня.
Корнієнко також додав, що крім традиційної програми цирк підготував ще другу унікальну шоу-програму без тварин «Ecolibrum”, яка стартуватиме з 16 жовтня. Це буде інтерактивна циркова вистава за участю артистів та коміків театру “Mimirichi”. Шоу-програма в розважальній, ігровій формі розкриватиме актуальну екопроблематику сучасного світу. За сюжетом шоу глядач потрапляє у світ ілюзій, де переплітається фантазія та реальність.
Програма «Ecolibrum” йтиме з 16 жовтня по 13 грудня.
Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ