Учені виявили нову стадію еволюції людини

Вчені стверджують, що за останні понад два сторіччя фізіологія людини змінювалась найшвидше в історії еволюції.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Голос Америки.

"Все більше дітей у світі народжується, не маючи закладених у щелепі зубів мудрості - про це заявляють австралійські вчені, проаналізувавши дані розвитку людини за останні 250 років... У сучасних людей, у порівнянні з їхніми відносно нещодавніми предками, обличчя стало меншим, з'явилася додаткова артерія на передпліччі, а в ногах - додаткові кістки", - зазначає видання з посиланням на звіт вчених Університету Flinders, що в Південній Австралії.

Вчені констатують, що більшість людей все ж народжуються із зубами мудрості, які потрібні були людям у стародавні часи для пережовування сирої чи дуже твердої їжі. Тепер вони стають зайвими. Обличчя стає меншим, для зубів мудрості не залишається багато місця.

Також науковці стверджують, що раніше діти народжувались з додатковою артерією у передпліччі людини і вона швидко зникала. Тепер кожна третя людина має цю кровоносну судину до кінця свого життя.

"У дослідженні також йдеться, що все більше людей у світі народжується з додатковою маленькою кісточкою позаду коліна, що називається фабелла. Раніше вважалось, що ця кістку людина втратила під час еволюції. У стопі людини вчені помітили також додаткові суглоби, які з'єднують кістки", - додали у повідомленні.