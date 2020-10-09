Ісландський музикант Bjarki записує в Чорнобилі альбом для українського проєкту

До артистів міжнародного тематичного альбому “Звуки Чорнобиля”, присвяченого переосмисленню аварії на ЧАЕС, приєднався ісландський електронний музикант і продюсер Б’яркі (Bjarki), який днями приїхав до України.

Про це Укрінформу повідомили у SOLARIS agency.

“Раніше Bjarki записував звуки Ісландії та на їх основі створив альбом “Happy Earthday”, який присвятив її неймовірній природі. Тепер разом з Валерієм Коршуновим, українським медіахудожником та автором проєкту ARTEFACT, вони відвідали Чорнобильську зону відчуження, де записували звуки Чорнобиля та отримали натхнення на створення композиції для українського проєкту “Звуки Чорнобиля", а можливо, й цілого альбому”, - ідеться в повідомленні

Як зазначає сам Bjarki, кожного дня ми намагаємося боротися із природою.

“Цей метал, ці конструкції — вони просто заржавіють і впадуть. Природа поховає їх, з’їсть. Для неї це не проблема. Для нас це — проблема. Тому я тут, я хочу розказати історію природи. Історію про те, як вона зможе все пережити. Без нас. Що ми, по суті, - ніщо, природа - вона над усім, над нами. І саме тут я відчув це. Я лише можу спробувати уявити, як люди почували себе у цій ситуації, у Чорнобилі, 30 років тому. Коли потрібно було зібрати речі на три дні, і ніколи не повертатись. Покинути усе життя тут. Це дійсно історія, яка викликає емоції», - коментує він.

Як повідомляється, практично на кожній локації митці записували унікальні звуки Зони відчуження, від крапель дощу в покинутих будівлях — до гуркоту «Дуги», скреготу скла та вібрацій старої техніки. Наразі, з записаними звуками та величезним натхненням, музикант створює композиції для нового альбому про Чорнобиль в одній з музичних студій Києва.

Bjarki стане третім іноземним артистом майбутнього альбому «Звуки Чорнобиля», в якому вже беруть участь: бітбоксер Dub FX, номінант на Ґреммі Крістоф Етьє (TELEPOPMUSIK), а також український гурт KAZKA, Сергій Міхалок (BRUTTO, Ляпис-98), Олександр Чемеров (Димна суміш, The Gitas), Стасік (Анастасія Шевченко), KRUTЬ, «Вагоновожатые» та ATOMIC SIMAO.

Проєкт реалізується компанією Лавіна Концерт за підтримки Українського культурного фонду та сприяння Міністерства культури та інформаційної політики, Державного агентства з управління зоною відчуження, Національного музею Чорнобиля, МГО «Центр ПРИПЯТЬ.ком», МГО «Європейський Інститут Чорнобиля» та проєкту ARTEFACT.