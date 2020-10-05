Дитячий театр «FantaziaNew» відкрив сезон виставою «Циганська муза»
"Ми поставили виставу за твором Ліни Костенко, тому що її поезія надзвичайно красива. А коли людина бачить щось красиве, то і сама стає красивою", - розповіла у коментарі Укрінформу художній керівник театру Тетяна Погребняк.
У сюжеті вистави - молода циганка Папуша, яка захотіла навчитися грамоти, щоб писати вірші. Для табору вона інша, і всі її зневажали та засуджували. За це, власне, цигани і виганяють її з табору. Врешті дівчина знаходить прихисток у Польщі, де стає першою циганською поетесою, проте її душа залишається в степах.Вистава «Циганська муза» / Фото: theatre.love
У виставі вихованці дитячого театру майстерно поєднали акторську гру з танцями і співами ромських пісень.
Творчий колектив театру записав постановку поеми на відео і передав її поетесі Ліні Костенко, яка цьогоріч відсвяткувала 90-річчя.
Як повідомляв Укрінформ, поетеса-шестидесятниця, письменниця Ліна Костенко 19 березня відсвяткувала 90-річчя. Вона є лауреатом Шевченківської премії (1987), Премії Антоновичів (1989).
Ліна Костенко - автор понад 15 поетичних збірок («Вітрила», «Мандрівки серця», «Над берегами вічної ріки», «Сад нетанучих скульптур», «Річка Геракліта»), роману «Записки українського самашедшого».
У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.
Останніми роками Ліна Костенко не з’являється не публіці, живе письменниця у Києві.
Фото: theatre.love