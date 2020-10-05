Дитячий театр «FantaziaNew» відкрив сезон виставою «Циганська муза»

Дитячий музичний театри юного актора «FantaziaNew» відкрив театральний сезон виставою «Циганська муза» за однойменним твором поетеси Ліни Костенко.

"Ми поставили виставу за твором Ліни Костенко, тому що її поезія надзвичайно красива. А коли людина бачить щось красиве, то і сама стає красивою", - розповіла у коментарі Укрінформу художній керівник театру Тетяна Погребняк.

У сюжеті вистави - молода циганка Папуша, яка захотіла навчитися грамоти, щоб писати вірші. Для табору вона інша, і всі її зневажали та засуджували. За це, власне, цигани і виганяють її з табору. Врешті дівчина знаходить прихисток у Польщі, де стає першою циганською поетесою, проте її душа залишається в степах.

Вистава «Циганська муза» / Фото: theatre.love

У виставі вихованці дитячого театру майстерно поєднали акторську гру з танцями і співами ромських пісень.

Творчий колектив театру записав постановку поеми на відео і передав її поетесі Ліні Костенко, яка цьогоріч відсвяткувала 90-річчя.

Як повідомляв Укрінформ, поетеса-шестидесятниця, письменниця Ліна Костенко 19 березня відсвяткувала 90-річчя. Вона є лауреатом Шевченківської премії (1987), Премії Антоновичів (1989).

Ліна Костенко - автор понад 15 поетичних збірок («Вітрила», «Мандрівки серця», «Над берегами вічної ріки», «Сад нетанучих скульптур», «Річка Геракліта»), роману «Записки українського самашедшого».

У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу.

Останніми роками Ліна Костенко не з’являється не публіці, живе письменниця у Києві.

Фото: theatre.love