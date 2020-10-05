На Херсонщині рибалки впіймали середземноморську черепаху

На Херсонщині у Чорному морі рибалки впіймали, а потім випустили на волю біля острова Джарилгач незвичну для цих країв черепаху – середземноморську.

Чи не фейк це і звідки могла взятися така черепаха біля Скадовська, з’ясовувала кореспондентка Укрінформу.

«Потрапила вона у рибальську сіть. Така черепаха раніше ніколи не траплялася, припускаємо, що вона допливла з Середземного моря. До речі, я от дивився, вони є в багатьох місцях на планеті, і не скрізь вода тепла», - розповів телефоном професійний рибалка Федір Готман, який, власне, і став відомим завдяки впійманій черепасі.

За його словами, після «фотосесії» черепаху відпустили у відкрите море. Відео того, як вона пливе на волю, розмістили у фейсбуці у групі «Клуб любителів Скадовська».

Як розповів спеціаліст із рекреації Джарилгацького нацпарку Владислав Чеботарьов, такої черепахи на Джарилгачі справді не знайдеш, бо на острові живе лише прісноводна європейська болотна черепаха.

Уважно вивчила фото з черепахою із соцмереж і кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Чорноморського біосферного заповідника Зоя Селюніна.

«Це черепаха головаста або логгерхед (латинською Caretta caretta), відноситься до родини морських черепах, так званих супових. Це невелика особина, але доросла, стать із фотографії я не змогла визначити. Вона не втікачка з океанарію чи дельфінарію: на пластроні (нижній частині панцира), є, якщо придивитися, «бульбочки» - це свідчить про те, що вона жила в морі», - каже вчена.

Харчуються такі черепахи, переважно, морськими безхребетними, морськими тараканами, їдять молюсків, але й водорості також є у їхньому раціоні.

Для нашого моря така черепаха не характерна, проте у 1965 її зустрічали біля Керченської протоки, а в 70-х роках - у південно-західній частині Чорного моря, каже Зоя Селюніна. Такі черепахи мігрують дуже далеко – до 2 тисяч кілометрів долають, тому не дивно, що вона сюди запливає. «Ареал у них по всій земній кулі, пояском таким – у помірних і субтропічних широтах. І на Далекому Сході, і навіть у Баренцовому морі вона буває, коли мігрує. А що стосується сусідства з нами, то офіційно її ареал закінчується Середземним морем, це не дуже далеко. Проте за останні 40 років точно можна сказати, що це перший зафіксований випадок такого заходу», - зазначила науковець.

Гніздові території для черепах – це піщані пляжі. Вони потерпають від розвитку рекреації, берегоукріплення, транспорту в Середземномор’ї, на узбережжі Америки. «І ми дуже хочемо, щоб вони у нас на Джарилгачі і в Чорноморському біосферному заповіднику гніздилися. Але поки що цього нема», - розповіла Зоя Селюніна.

Що стосується того, чи виживе така черепаха у нашому кліматі, то, як зазначила науковець, ця черепаха плаває на значних глибинах, тож нашу зиму вона зможе пережити. До того ж, якщо вона обере цю територію для гніздування, то на зиму зможе мігрувати на південь.