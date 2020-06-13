На Великому бар'єрному рифі з дрона зняли наймасштабнішу міграцію зелених черепах

Дослідники за допомогою дрона зняли, як на Великому бар'єрному рифі 64 тисячі зелених морських черепах мігрують до острова Рейн, щоб відкласти яйця.

Про це повідомляє Great Barrier Reef Foundation.

"На цих зображеннях, отриманих з безпілотника, ми бачимо наймасштабнішу у світі міграцію зелених черепах, і це найбільша кількість черепах, зафіксована від початку проєкту відновлення острова Рейн", - сказала очільниця фонду Анна Марсден.

Раніше вчені вважали, що удвічі менше зелених черепах мігрують до цього острова.

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Як зазначається, точні дані про кількість тварин допоможуть вченим у роботі над відновленням гніздових пляжів, а також над спорудженням огорож для запобігання загибелі черепах.

"Всі працюють над укріпленням острова та забезпеченням виживання зелених черепах та багатьох інших видів", - зазначила Анна Марсден.