У Сокирянському лісгоспі народилися двоє оленят

У Сокирянському лісгоспі, що у Чернівецькій області, народилися двоє оленят.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Сокирянське лісове господарство.

"Справжній бебі-бум нині спостерігається у вольєрному господарстві Ломачинецького лісництва. Вслід за дикими свиньми поповнення зафіксували в оленів та ослів. Днями відразу двоє благородних оленят з’явились на світ", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що вага новонароджених - близько 20 кілограмів, вони мають плямисте забарвлення. Догодовувати малечу не доводиться, звірята харчуються материнським молоком.

"Благородних оленів ми розводимо у напіввільному утриманні з 2011 року. На початку ці звірі не давали приплід. Однак, після того, як ми придбали ще трьох самиць, останні кілька років стадо оленів постійно поповнюється", - повідомив головний лісничий ДП "Сокирянського лісового господарства" Олександр Чебан.

Тривала вагітність у оленів 34 тижні, тому працівники лісництва з нетерпінням чекали народження малюків. Вагітні самиці перед самими пологами усамітнилися в затишному потаємному місці.

Після народження малята були не здатні йти за матір'ю, відтак у перші дні вони перебували у заростях трав, а самиці приходили, щоб нагодувати їх і відпочити поруч.

"Благородні олені віддають перевагу порослій лісом гористій місцевості. В Україні ця тварина в природніх умовах водиться в Карпатах та Криму, тож утриманіутриманівипускати на волю тварин на Сокирянщині немає сенсу. Відтак лісівники планують реалізувати частину стада благородного оленя", - додали у Сокирянському лісгоспі.

Фото: Сокирянське Лісове Господарство, ФБ