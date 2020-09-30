Фестиваль «Дні Вишеградського Кіно» відбудеться 8–11 жовтня в Києві

У київському кінотеатрі «Жовтень» 8-11 жовтня вдруге відбудеться фестиваль «Дні Вишеградського Кіно».

Про це повідомляє пресслужба Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість», який є організатором заходу, передає Укрінформ.

«Цього року у програмі зібрано 11 кінофільмів з регіону Вишеградської групи — Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини, що будуть представлені режисерами у форматі Q&A», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це фільми «Зея», реж. Роберт Глінскі (Польща); «Слуги», Іван Остроховськи (Словаччина, Румунія); «Чорний Мерседес», Януш Маєвський (Польща); «Панк не закінчується», Юрай Шлаука (Словаччина); «Шарлатан», Аґнєшка Голланд (Чехія, Ірландія, Словаччина, Польща); « Валан», Бела Багота (Угорщина); «Ікар», Мацей Пєпшиця (Польща); «Готуй, ї**, вбивай», Міра Форнай (Чехія); «Ті, що залишилися», Барнабаш Тот (Угорщина); «Гавел», Славек Горак (Чехія); «Піт», Магнус фон Хорн (Чехія).

Також у межах «Днів Вишеградського Кіно» відбудуться онлайн круглий стіл з представниками культурних інституцій країн-учасниць на тему «Копродукція українського контенту з країнами Вишеградської четвірки», виставка від Чеського центру у Києві «Чеські жінки в кіно» та серія онлайн майстер-класів.

Розклад показів можна знайти за посиланням, а придбати квитки - на сайті кінотеатру "Жовтень".

«Дні Вишеградського Кіно» - це тиждень показів сучасних фільмів з регіону Вишеградської групи — угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. 2020-2021 Республіка Польща головує у Вишеградській Групі, саме тому програма має акцент на польському кіно.

Проєкт фінансується Міжнародним Вишеградським фондом, а також співфінансується урядами Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини через Вишеградські гранти від Міжнародного Вишеградського фонду. Місія фонду - просування ідей щодо сталого регіонального співробітництва в Центральній Європі. Програмна добірка фестивалю створена за сприяння Польського інституту кіно, Словацького інституту кінематографії, Чеського кінофонду та Угорського національного кіно фонду.