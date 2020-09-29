Львівській національній філармонії присвоїли ім’я Мирослава Скорика

Львівська обласна рада вирішила присвоїти Львівській національній філармонії ім'я видатного композитора Мирослава Скорика.

Це рішення на сесії 29 вересня підтримали 50 депутатів, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської облради.

«Сьогодні, 29 вересня, Львівська обласна рада проголосувала за присвоєння імені Мирослава Скорика комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівська національна філармонія"», - йдеться в повідомлені.

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Зазначається, що до річниці Скорика планують звести пам’ятник на місці його поховання. На це вже виділено з обласного бюджету 700 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, український композитор і музикознавець Мирослав Скорик помер 1 червня 2020 року на 82-му році життя.