Дніпропетровська обласна філармонія відкрила новий сезон
Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.
«Нарешті в філармонії знову лунає прекрасна класична музика. На сцені – музиканти видатного симфонічного оркестру. Перед виступом ми поспілкувалися. Обговорили найголовніше – майбутню реконструкцію. Маємо ціль до 110-річчя відкрити оновлену будівлю, у якій нині розміщується філармонія. З гарним фоє, професійною акустикою, сучасною сценою. Вже закінчуємо проєктні роботи», – зазначив голова ОДА Олександр Бондаренко.
Дніпропетровська філармонія відкрила новий сезон / Фото: Дніпропетровська ОДА
В.о директора Дніпропетровської філармонії Олександр Хасапов вважає, що філармонія має стати хабом культури національного масштабу.
“Ми вміємо створювати прекрасне на перетині жанрів. Маємо естрадну школу, власне вокал-шоу, симфонічний та джазовий оркестри, струнний квартет, фольк-гурт, виховуємо підростаюче покоління, ставимо сучасні музичні вистави», - сказав він.
Як відомо, через епідемію музиканти з березня не мали жодного концерту, але репетирували нову програму заради слухачів. Симфонічний оркестр філармонії має 81-річну історію.
Наразі на Дніпропетровщині новий театрально-концертний сезон стартував також у музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, обласному українському молодіжному театрі. У вересні розпочне роботу Дніпропетровський театр опери та балету, театр драми та комедії, Будинок органної та камерної музики.