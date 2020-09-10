Дніпропетровська обласна філармонія відкрила новий сезон

Дніпропетровська обласна філармонія ім. Когана урочисто відкрила 84-й концертний сезон. Музиканти вийшли на сцену вперше після послаблення карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

«Нарешті в філармонії знову лунає прекрасна класична музика. На сцені – музиканти видатного симфонічного оркестру. Перед виступом ми поспілкувалися. Обговорили найголовніше – майбутню реконструкцію. Маємо ціль до 110-річчя відкрити оновлену будівлю, у якій нині розміщується філармонія. З гарним фоє, професійною акустикою, сучасною сценою. Вже закінчуємо проєктні роботи», – зазначив голова ОДА Олександр Бондаренко.

Дніпропетровська філармонія відкрила новий сезон / Фото: Дніпропетровська ОДА

В.о директора Дніпропетровської філармонії Олександр Хасапов вважає, що філармонія має стати хабом культури національного масштабу.

“Ми вміємо створювати прекрасне на перетині жанрів. Маємо естрадну школу, власне вокал-шоу, симфонічний та джазовий оркестри, струнний квартет, фольк-гурт, виховуємо підростаюче покоління, ставимо сучасні музичні вистави», - сказав він.

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Як відомо, через епідемію музиканти з березня не мали жодного концерту, але репетирували нову програму заради слухачів. Симфонічний оркестр філармонії має 81-річну історію.

Наразі на Дніпропетровщині новий театрально-концертний сезон стартував також у музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, обласному українському молодіжному театрі. У вересні розпочне роботу Дніпропетровський театр опери та балету, театр драми та комедії, Будинок органної та камерної музики.