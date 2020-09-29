В Ірані знайшли незвичне стародавнє поховання

Іранські археологи виявили стародавній людський скелет у двох глечиках в гробниці у сільській місцевості в провінції Кордестан.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tehran Times.

Дослідження проводилося під керівництвом Науково-дослідного інституту культурної спадщини та туризму в Сарвабадському районі.

У місцевому департаменті туризму зазначають, що скелет належить до парфянської епохи (247 р до н.е. — 224 р н.е.).

«У парфянській похоронної традиції гігантські глечики зазвичай грали роль трун, а у виявленої гробниці, тіло помістили у два глиняних глечика … Нижче ребер тіло, схоже, належало людині, яка померла від травм», — пояснив керівник проекту Шокух Хосраві.

Парфянська імперія, також відома як Імперія Аршакидів, була великою політичною та культурною потугою на території Ірану. Парфяни переважно перейняли мистецтво, архітектуру, релігійні вірування та королівські відзнаки своєї культурно неоднорідної імперії, що включала перську, елліністичну та регіональні культури.

На піку свого розвитку Парфянська імперія простягалася від північних меж Євфрату, на території сучасної центрально-східної Туреччини, до східного Ірану.