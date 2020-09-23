Том Круз наступного року полетить у космос на кораблі SpaceX
Як передає Укрінформ, про це повідомляє американський інтернет-журнал про телебачення і кіно Deadline.
Цю інформацію підтверджують дані сайту космічних запусків Space Shuttle Almanac, який опублікував план місій космічних агентства на наступні роки. Серед польотів – подорож Тома Круза, режисера Дага Лаймана, астронавта Майкла Еладіо Лопес-Алегрії та ще одного пасажира, ім’я якого поки невідоме.
У травні цього року стало відомо, що Круз разом з компанією Ілона Маска SpaceX та Американським аерокосмічним агентством NASA працюють над створенням першого в історії людства бойовика, знятого у космосі.
Виробничий бюджет картини оцінюється в 200 мільйонів доларів, більшу частину витрат візьме на себе студія Universal.
Можлива дата релізу фільму та його назва поки не називаються.