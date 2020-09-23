В Австралії на берег викинулися майже пів тисячі китів, близько 200 загинули
Укрінформ
На берег австралійського острова Тасманія викинулися вже близько 470 китів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Близько двох сотень китів з недавно виявленої групи, ймовірно, загинули.
Відзначається, що 25 китів у вівторок повернули в море, однак деякі з них знову викинулися на берег. 90 особин з першої групи загинули.
Раніше повідомлялося про 270 тварин, що викинулися на берег. Поки що незрозуміло, що саме змусило китів зробити це.