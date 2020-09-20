В Амстердамі можна перевіритися на коронавірус, не виходячи з авто

В Амстердамі створили низку пунктів тестування на коронавірус, аби люди з симптомами респіраторних захворювань могли якомога швидше зробити аналіз.

Перевіритися можна навіть не виходячи з машини, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Один з пунктів тестування облаштували на території виставкового центру RAI, що в Амстердамі. Тест можна зробити лише за попереднім записом. Водій має їхати за знаками, які вказують де саме в будівлі проводять тест. Прибувши до місця призначення водій має відчинити вікно, щоб фахівець у спецодязі зробив забір біоматеріалу.

Результат обіцяють надіслати на пошту протягом кількох днів.

Також у контексті стримування COVID-19 у Нідерландах від сьогодні запроваджено нові заходи у шести регіонах. Йдеться про Амстердам- Амстелланд, Роттердам-Рейнмонд ,Утрехт, Хагланден, Кеннемерланд, Холландс Мідден. У закладах харчування заборонено приймати відвідувачів опівночі, вони мають бути закриті о першій ночі. Заборонено збиратися у групи понад 50 осіб. Це стосується як зборів у приміщенні, так і на вулиці. Виключення становлять похорони, релігійні збори, театральні вистави, акції протестів. А ще треба обов'язково звітувати про збори більше 50 осіб. Наприклад, демонстрації, концерти в парках.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 вересня у світі коронавірусом інфікувалися 30 987 466 осіб, з них 961 401 загинули, 22 587 048 одужали.

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ