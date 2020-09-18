Говоримо із театральною режисеркою Тамарою Труновою

В Київському академічному драматичному театрі на Подолі прем’ера – вистава «Навігатор» від української режисерки Тамари Трунової.

«Це історія про спробу полюбити себе. Я розглядаю тут людину, людську душу і тіло як єдину суверенну систему. І коли людина когось любить, ця любов порушує його суверенітет, вона перестає бути цілісним.

Ми намагаємося досліджувати, чим, або ким є людина? Які травми впливають на те, щоб вона стала саме такою? Нам цікаво попрацювати не з результатом, а з причинами: куди людина, яка вже є заручником свого дитинства, може рухатися? І, чи може вона рухатись взагалі? Чи може вона зламати ту парадигму і трансформуватися в щось нове? Це така гротескова лабораторна робота». Так в коментарі Укрінформу розповіла про свою нову роботу Трунова.

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