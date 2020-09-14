Говоримо із театральним режисером Давидом Петросяном

Гість впевнений, що не зважаючи на карантини, театр був, є і буде, бо у людей є внутрішня необхідність у цих живих зустрічах.

Зараз на сцені Національного театру імені Івана Франка йде п’ять його вистав. І він готує ще три великі постановки, про які розповів нам чи не вперше.

Також Петросян поділився своїми роздумами щодо стирання поняття «жанр»: «Модерн – це драматургія, в якій є все. Я давно не бачив сучасної п’єси, де було б написано «комедія», «драма», або «трагедія». Переважно це пишуть деякі драматурги, які ще наслідують традицію.

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