У Херсоні представили п’єсу про акції протесту в Білорусі

На Літературній сцені театрального фестивалю «Мельпомена Таврії» у Херсоні відбулося читання п’єси Андрія Курейчика «Ображені. Білорусь», присвяченої останнім подіям у сусідній країні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За законами революційного театру, це політичний театр, досвіду якого у Білорусі немає. І лише українська сцена могла допомогти це зробити, це сказати», - сказав після читки, звертаючись до автора п’єси, критик з Білорусі Дмитро Єрмолович-Дащинський.

П’єса основана на фактах, на словах очевидців, матеріалах із соцмереж, що розповідають про останні політичні події у Білорусі. Серед головних героїв – влада, опозиція, вбивця-омонівець з «українською» сторінкою у біографії та білоруський юнак, убитий ним під час акцій протесту, а також наївна романтична юнка та наскрізь продажна керівниця виборчої дільниці.

Як зазначив автор п’єси Андрій Курейчик, для нього – це відповідь на біль, який він особисто відчуває. Ця п’єса стала третьою у циклі «Ображені» - раніше з’явилися на світ «Ображені. Росія» та «Ображені. Україна». За словами драматурга, за задумом у третій п’єсі, він планував писати про приховані, глибинні образи, про ображених людей, а наразі білоруси відкрито говорять про те, про що раніше мовчали.

«Ніхто не знав ще місяць тому, що так буде. Настільки швидко розвиваються події у нашій країні… Все вийшло назовні, те, про що не прийнято було казати у білорусів – про владу, про політику. За цей місяць усі намагаються казати правду – як вміють», - каже Курейчик.

П’єсу готуються поставити на сцені Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша.

Як повідомляв Укрінформ, XXII Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» мав розпочатися 22 травня, проте через епідемію коронавірусу його перенесли на осінь.

Театри-учасники адаптували свої вистави до показу на відкритих локаціях. У межах фестивалю працює Літературна сцена.

Фото: TUT.BY