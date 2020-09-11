У Херсоні просто неба стартував фестиваль «Мельпомена Таврії»

Моновиставою Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь) 10 вересня пізно ввечері у Херсоні, у Театральному дворику, відкрився XХІІ Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії».

Цьогоріч він відбувається під хештегом #мельпоменапростонеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Херсоні просто неба стартував театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» / Фото: ХОАМДТ ім. М. Куліша та Ірина Староселець

«Сьогодні у нас вистава Донецького обласного театру з міста Маріуполь, вони грають «Вірочку». Багато років тому вони уже були у нас на фестивалі. Доїхали на фестиваль і гості з-за кордону: зі Стамбула - Кубілай (Кубілай Ерделікара - секретар Євразійської театральної асоціації – ред.), доїхав Каха (режисер Каха Гогідзе – ред.) з Грузії, він буде ставити виставу. Білорусь представлена драматургом Андрієм Курейчиком та критиком (Дмитром Єрмолович-Дащинським – ред.). Так що у нас міжнародний контент потрохи збирається», - зазначив генеральний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша та президент фестивалю «Мельпомена Таврії» Олександр Книга.

Акторка Віра Шевцова, яка зіграла моновиставу «Вірочка» за Чеховим, відзначила, що це своєрідна прем’єра – адже у Херсоні на фестивалі виставу вперше зіграли на вулиці. Вона грала відразу дві ролі – чоловічу та жіночу, і це її перший досвід роботи у моновиставах. За словами акторки, для неї велика честь працювати з режисером Людмилою Колосович. Вистава йшла українською, і це позитивно оцінили журналісти та експерти, які були на виставі. «Переклад - Людмили Колосович», - зауважила Шевцова.

Питання українсько-білоруських театральних зв’язків у межах своєї наукової роботи вивчає критик з Білорусі Дмитро Єрмолович-Дащинський, який працював на фестивалі і минулого року. За його словами, «Мельпомена Таврії» у його системі координат – головний фестиваль України. «Цьогоріч він став фестивалем українського театру з огляду на світові тенденції (ситуацію з коронавірусом – ред.), але це дає мені можливість побачити, чим живе сьогодні український театр. Нові форми, які пропонує Олександр Книга (для фестивалю - ред.), – це не лише важливо через вимоги карантинні, це ще й дуже гарно: цей чудовий Театральний дворик, світська атмосфера», - каже Єрмолович-Дащинський.

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На Літературній сцені запланована творча зустріч з білоруським драматургом і режисером Андрієм Курейчиком, який також прибув на відкриття фестивалю.

«Участь у «Мельпомені Таврії» для мене традиційна - тринадцять років я приїжджаю на фестиваль, щороку, не пропустив жодного. Цього року, незважаючи на ситуацію з коронавірусом, з одного боку, і революцію у Білорусі - з іншого, я все ж вирішив приїхати і представити тут п’єсу «Ображені. Білорусь». П’єсу про актуальні події, що відбуваються просто в ці дні. П’єса основана на фактах, на словах очевидців, на тих матеріалах, які ви всі можете бачити в мережі», - каже драматург.

Він відзначив, що читка першого акту п’єси «Ображені. Білорусь» відбувалася на ГогольFest у Херсоні на початку вересня. На «Мельпомені Таврії» планується читка всієї п’єси, а до кінця місяця хочуть створити виставу - у херсонському театрі імені Куліша у постановці Сергія Павлюка.

У фестивалі беруть участь 11 театрів з шести міст України (Херсон, Миколаїв, Одеса, Харків, Маріуполь, Київ).

Як повідомляв Укрінформ, ХХІІ Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» мав розпочатися 22 травня, проте через ситуацію з коронавірусом його перенесли на осінь.

Він проходитмие до 13 вересня, театри - учасники адаптували свої вистави до показу на відкритих локаціях.