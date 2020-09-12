У Дніпрі випекли піцу-рекордсменку в українському орнаменті

На День міста у Дніпрі на майданчику біля Державного цирку відбувся святковий ярмарок, де встановили національний рекорд з випікання піци в українському орнаменті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Дніпровська міськрада.

Шість кухарів із чотирма помічниками випікали 50-метрову піцу близько п’яти годин.

«Ідея випекти піцу-рекордсменку виникла ще до карантину, але ми вирішили зробити цей подарунок Дніпру саме на День міста», - розповіла автор ідеї Тетяна Крутенко.

У Дніпрі на День міста приготували 50-метрову піцу / Фото: Микола Мякшиков

Запрошений із Києва шеф-кухар Віктор Альохін розповів, що піца-рекордсменка має свою назву – «Козак Мамай».

«Вона складається з традиційних українських інгредієнтів. Італійці нам дали привід прагнути кращого, і ми за них нічим не гірші», - зазначив Альохін.

Після фіксації рекорду піцу змогли скуштувати всі охочі.