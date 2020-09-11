Поняття «жанр» в театрі вже трошки відійшло – режисер

Сьогодні вже саме поняття «жанр» в театрі трошки відійшло – кожна хороша п’єса дає безліч можливостей для того, щоб було і смішно, й сумно.

Таку думку висловив в інтерв’ю Укрінформу український режисер Давид Петросян.

«Я не можу сприймати комедію Шекспіра, наприклад, суто як комедію, так само, як не можу читати «Гамлета» зі сльозами на очах і думати, що це суцільна трагедія. Бо в «Гамлеті» дуже багато смішного, а в комедії «Сон літньої ночі» – багато сумного.

І це стосується як Шекспіра, так і сучасної драматургії. Я давно не бачив сучасної п’єси, де було б написано «комедія», «драма», або «трагедія». Переважно це пишуть деякі драматурги, які ще наслідують традицію. А взагалі модерн – це драматургія, в якій є все», - сказав він.

На переконання режисера, сьогодні кожна хороша п’єса дає безліч можливостей для того, щоб було і смішно, й сумно.

«Тому я намагаюся обирати матеріал, де є варіативність для різноманітного сприйняття і подачі різних жанрів. Можливо, це не завжди виходить по результату, але, я так розумію театр. Гарна п’єса завжди має багато палітр і це складно назвати якось конкретно, бо, все одно, кожен глядач, якщо вистава справді якісна і щира, побачить щось своє», - сказав він.

Петросян додав, що дуже добре бачить це на власних виставах.

«От на днях була вистава «Крум», і на одній сцені дивлюся: одна жінка плаче, а через три ряди – молодь з цього ж моменту сміється. Як назвати це таке різне сприйняття ситуації? Але воно щире і грається тут і зараз разом із глядачем на одному подиху!

Просто, ще з класичної доби, з Арістотеля, з Гегеля й далі – були певні конструкції театру і вони мали конкретні назви. Зараз все перемішалося і сучасна драматургія це вже сприймає», - ввжає режисер.