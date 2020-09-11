У Радомишлі розписали "екологічними" малюнками 30-метровий паркан

У центрі міста Радомишль на Житомирщині ентузіасти за тиждень розписали яскравими малюнками на екологічну тематику 30-метровий паркан.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла голова громадської організації «Центр розвитку ремесел та мистецтв» Анна Мозгова.

«До мене звернулася моя подруга, яка займається розписом, і запропонувала розписати якусь стіну в нашому місті, бо там бракує яскравих кольорів. Я з радістю її підтримала. Знайшли паркан на майдані Соборному і втілювали свою ідею рівно тиждень. Він складається з 11 секцій, орієнтовна ширина кожної - до 3 метрів і висота майже 2,5 метра. Тобто, загалом ми розмалювали близько 30 метрів. Загальна ідея малюнків – це екологія, частинами якої є репродукція двох полотен ван Гога, філософська екологія, а також містична, міфічна та екологія кохання», - зазначила Мозгова.

У центрі Радомишля розписали паркан / Фото: Анна Мозгова

За її словами, гроші на старт робіт громадська організація зібрала під час проведення екскурсій. Частину матеріалів майстрині принесли з дому, грошима також допомогли місцеві жителі. Люди самі пропонували кошти, аби підтримати ініціативу.

Стіну розмальовували пятеро майстринь. Ініціювала ідею Альона Черняєва, а допомагали їй Ірина Глушакова, Леся Максимчук, Марія Василенко та Есфірь Мозгова.