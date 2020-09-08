У Новограді-Волинському створили 20 метровий мурал Мавки з “Лісової пісні”

У місті Новоград-Волинський на Житомирщині на фасаді будинку створили 20-метровий мурал із зображенням Мавки за мотивами драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила житомирська художниця Анастасія Сладковська.

«Разом із командою «The Wall» ми за три дні створили мурал із зображенням Мавки з «Лісової» пісні». Його висота майже 20 метрів», - розповіла Сладковська.

Мурал на фасаді будинку, що навпроти пам’ятника Лесі Українки, створений до 150-річчя від дня письменниці, що відзначатиметься у 2021 році. Його створення ініціювала Новоград-Волинська міська рада.

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася 25 лютого 1871 року в Звягелі (нинішній Новоград-Волинський). У місті є літературно-меморіальний музей Лесі Українки та музей родини Косачів.