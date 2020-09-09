Стартували зйомки нової української комедії "Поцілунок на мільйон"

В Україні стартували зйомки нової романтичної комедії режисера Дмитра Авдєєва "Поцілунок на мільйон".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, головні ролі у фільмі зіграють молоді українські актори: зірка телесеріалу "Школа" Єлизавета Василенко, актори Влад Демиденко та Владислав Гончаров.

"Зараз непростий час – ми постійно чуємо негативні новини і мало хто говорить про щось хороше. Тому хочеться зняти справжню українську комедію, щоб люди приходили до кінотеатрів, розслаблялися, веселилися і сміялися не лише на американських фільмах, а й на своїх", - розповів у коментарі Укрінформу режисер Авдєєв.

Зйомки комедії «Поцілунок на мільйон»

"Поцілунок на мільйон" - це романтична стрічка з елементами роуд-муві про українську молодь, яка вирушає в подорож по всій країні в пошуках пригод, себе і свого кохання.

"З самого початку моя мрія була об’єднати у фільмі різні регіони і сказати: так, можливо, ми різні на сході, на півдні, півночі або на заході, але коли ми опиняємося в скрутній ситуації, ми допомагаємо один одному! Це як на дорозі: коли автомобіліст зустрічає іншого автомобіліста в біді, ким би хто не був, треба допомогти!", - додав він.

За словами режисера, пандемія дуже недобре вплинула на кіноіндустрію, але він сподівається, що такі проєкти, як "Поцілунок", та деякі інші, що зараз знімаються в Україні, все ж будуть рухатись і рухати кіновиробництво далі.

У фільмі буде досить цікава стилістична концепція: актери практично на сто відсотків будуть одягнені в одяг українських дизайнерів – до фільму залучені Ксенія Шнайдер, Олена Буреніна, Syndicate.

"Як ви можете зараз бачити, на мені лише українські бренди. Це ідея наших продюсерів і режисера, таким чином вони хочуть підкреслити, що в Україні є своє і високоякісне. Треба підтримувати наших. Я думаю, що це дуже круто", - розповів актор Влад Демиденко.

Також весь музичний аудіо-супровід – виключно українські композитори.

"Ми робимо цілковито українське кіно. Ми не подавались на державне фінансування. Знайшли кошти і вклалися в цей фільм. Ми будемо мандрувати, у нас заявлені міста: Харків, Одеса, Київ, Кам’янець-Подільський і фінішуємо у Львові. Там будуть зняті всі фінальні сцени. Ідея просто класна. Ми нею живемо вже півроку, сподіваюся у нас все вийде", - розповів продюсер стрічки Максим Мовчан.

За сюжетом картини, молодий авантюрист Ден в компанії двох друзів женеться за "зірковою" онукою мільярдера, яка мандрує Україною. Герой повинен підкорити серце дівчини і отримати мільйон як придане. На шляху хлопця стають продюсери зірки, непередбачені обставини, його друзі та власні почуття.

У проєкті беруть участь співачка Даша Астаф'єва та найсильніша людина світу Василь Вірастюк.

"Я граю мутного пана Костю, який приторговує наркотиками і займається не дуже гарними справами, прикриваючись офіційним бізнесом – є перевізником і власником маршрутки "Богдан". А взагалі мікроавтобус "Богдан" є умовним персонажем стрічки, бо саме в ньому відбувається багато ключових події всієї історії – її зав’язка та розв’язка", - прокоментував Вірастюк Укрінформу.

Виробник фільму "Поцілунок на мільйон" кінокомпанія BIG HAND FILMS. Прем’єра кінострічки планується на день закоханих - 14 лютого 2021 року.