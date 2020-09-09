Музей космонавтики Корольова отримав статус національного
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську обласну раду.
«Ураховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності комунального закладу «Музей космонавтики ім. С.П.Корольова» Житомирської обласної ради як провідного культурно-освітнього та науково-дослідного закладу зі збереження, вивчення та популяризації музейних колекцій, пов’язаних з космонавтикою, постановляю надати комунальному закладу «Музей космонавтики ім.С.П. Корольова» Житомирської обласної ради статус національного та надалі іменувати його — комунальний заклад «Національний музей космонавтики ім. М.С.П.Корольова» Житомирської обласної ради», - зазначається в указі.
За словами директора закладу Ірини Дячук, попереду на музей чекає масштабна реконструкція, цікаві міжнародні проєкти, технологічне оновлення і участь у розвитку туризму.
На Житомирщині 2020 рік оголошений роком Музею космонавтики ім. С.П. Корольова.
Цьогоріч закладу виповнюється 50 років.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 8 вересня Володимир Зеленський перебував із робочою поїздкою на Житомирщині.
Фото: zt.gov.ua