Музей космонавтики Корольова отримав статус національного

Президент України Володимир Зеленський 8 вересня підписав указ про присвоєння Музею космонавтики ім. С. П. Корольова у Житомирі статусу національного та завітав туди під час перебування у місті.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську обласну раду.

«Ураховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності комунального закладу «Музей космонавтики ім. С.П.Корольова» Житомирської обласної ради як провідного культурно-освітнього та науково-дослідного закладу зі збереження, вивчення та популяризації музейних колекцій, пов’язаних з космонавтикою, постановляю надати комунальному закладу «Музей космонавтики ім.С.П. Корольова» Житомирської обласної ради статус національного та надалі іменувати його — комунальний заклад «Національний музей космонавтики ім. М.С.П.Корольова» Житомирської обласної ради», - зазначається в указі.

За словами директора закладу Ірини Дячук, попереду на музей чекає масштабна реконструкція, цікаві міжнародні проєкти, технологічне оновлення і участь у розвитку туризму.

На Житомирщині 2020 рік оголошений роком Музею космонавтики ім. С.П. Корольова.

Цьогоріч закладу виповнюється 50 років.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 8 вересня Володимир Зеленський перебував із робочою поїздкою на Житомирщині.

Фото: zt.gov.ua