У Львові стартує міжнародний фестиваль короткометражного кіно Wiz-Art

У понеділок, 7 вересня, розпочався 13-й Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art. Він триватиме по 13 вересня і пройде у новому форматі - покази відбуватимуться офлайн у Львові, а також онлайн.

Як передає Укрінформ про це інформує пресслужба Львівської міськради.

«Я рада, що сьогодні, 7 вересня, в такий непростий рік, коли дуже багато культурних подій перенеслися, ми все ж таки проводимо свій фестиваль. Цьогоріч він проводитиметься втринадцяте. Цей фестиваль буде проходити з новим масштабом: цього року наші фільми може переглянути кожен житель України. Львів'яни вже звично можуть подивитись фільми на великому екрані, а всі інші можуть безкоштовно залогінитись на нашу онлайн-платформу Big Short і переглянути 232 фільми з більш ніж 100 країн світу", — розповіла програмна директорка Wiz-Art розповіла Ольга Райтер.

Основна мета фестивалю, як кажуть організатори, щоб наше кіновиробництво слідкувало за тенденціями, які є в світовому кінематографі, особливо в жанрі короткометражних фільмів.

Фестиваль відбудеться за підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства з питань кіно та Львівської міської ради.

«Це дуже відповідально — бути столицею короткометражного кіно. Цей тиждень вся увага з цілого світу буде прикута до фестивалю Wiz-Art, який ми маємо у Львові. Тому всіх запрошую долучатись», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

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До конкурсних програм куратори фестивалю відібрали 30 фільмів з-поміж 1500 надісланих заявок. 12 фільмів формують програму національного конкурсу, та ще 18 — міжнародного. Оцінювати конкурсні програми будуть дві команди журі, а також глядачі.

У спеціальних позаконкурсних програмах покажуть комедійну підбірку «От халепа!», фільми про дівчат-переможниць «Дівчата-бунтарки», а також підбірки «Мистецтво — це політика!», «Місто vs. Людина: урбан шортс», «Диваки у світі див» та «Нічні фільми про відверте».

Окрім того, глядачі переглянуть дві програми короткометражок-переможців європейських фестивалів та матимуть змогу долучитися до обрання найкращого європейського короткометражного фільму року. Це відбувається тому, що Wiz-Art є одним з десяти фестивалів-засновників Європейської глядацької нагороди.

Перший показ фестивалю відбудеться о 19 годині офлайн - Sound&Vision. Фільми оживуть на екрані двічі - у супроводі електронної та класичної музики, а також з оригінальним звуком. Подія відбудеться у внутрішньому дворику Ратуші.

Конкурсні покази фестивалю можна буде переглянути з вівторка по суботу у кінотеатрі «Коперник» у Львові або ж онлайн. В суботу на львів'ян чекає день кіно у Парку культури — вхід буде вільним, також в четвер безкоштовно можна буде переглянути урбан-підбірку на Вернісажі. Фільми про відверте та комедії покажуть у Планеті Кіно Forum Lviv у середу та п’ятницю.

В індустріальній секції фестивалю Wiz-Art Lab заплановані виступи та розмови провідних українських та іноземних кінематографістів.

«Цього року в нас буде багато дискусій з іноземними та українськими кінопрофесіоналами, адже ми маємо не тільки дивитися кіно, а й вчитись його створювати. В нас буде багато дискусій, лекцій від різних кіношкіл. А ще важливо наголосити, що на прохання Wiz-Art 5 режисерів зняли спеціальний відеоконтент зі своїми рефлексіями на карантин. Це будуть найсвіжіші фільми, яких ще ніхто не бачив», — зазначила менеджерка Wiz-Art Lab Валерія Сочивець.

Ці фільми про карантин можна буде побачити під час онлайн-кінопоказу Ukrainian Directors on Quarantine.

Фото: пресслужба Львівської міськради