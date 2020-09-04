Девід Лінч хоче знову відвідати Україну

Відомий режисер Девід Лінч висловив своє захоплення Україною та українцями й пообіцяв завітати сюди ще.

Як передає Укрінформ, про це Лінч висловився у спеціальному відеозверненні, яке розміщено на сторінці UkraineNOW у Фейсбуці.

«Мене звати Девід Лінч, і я тут, щоб поговорити про Україну та українців. Я вже двічі відвідував Україну і переконався, що українці чудові. Вони розумні, сильні, вони добрі теоретики та практики, люблять працювати та доводити справи до кінця, а ще вони розуміються на розвагах. Я хотів би колись знову відвідати Україну. Всі, кого я зустрічав під час моїх візитів, мені справді сподобалися як люди. А також я переконався, що жінки в Україні дійсно красиві. Бажаю українцям всього най-найкращого. Дякую за увагу!», - заявив знаменитий оскароносний режисер.

Також зазначається, що в Україні запрацювала Фундація Девіда Лінча, яка займається розповсюдженням техніки трансцендентальної медитації.

Як відомо, Девід Лінч – це американський режисер, музикант, художник та актор, який є представником незалежного кінематографа. Фільми Лінча вирізняються елементами сюрреалізму, дивними та відразливими образами, а ще оригінальною музикою. Більшість робіт Лінча досліджують темну сторону життя маленьких міст США. Девід Лінч є одним з небагатьох сучасних режисерів з одразу впізнаваним візуальним і вербальним стилем. Хоч він ніколи не збирав великих кас і не завжди був фаворитом кінокритиків, його творчість породила своєрідний культ.

Масштабна інформаційна кампанія з перезапуску бренда України Ukraine NOW почалася у День Незалежності. Президент Володимир Зеленський дав їй старт, записавши англомовне відеозвернення до світової спільноти, у якому розповів про нові українські реалії.