Американський кінорежисер, музикант, художник і актор Девід Лінч отримав у неділю, 27 жовтня, в Лос-Анджелесі почесний “Оскар” за внесок у кінематограф (Academy Honorary Award).

Про це повідомляється на сторінці Американської академії кіномистецтв у Twitter.

“Небагатослівний Девід Лінч отримав почесний “Оскар”, - йдеться у повідомленні.

David Lynch, a man of few words, accepts his Honorary Oscar. #HonoraryOscars pic.twitter.com/lfnCFWpJpr — The Academy (@TheAcademy) 28 жовтня 2019 р.

Під час своєї промови Лінч сказав організаторам: “У вас дуже цікавий смак”.

Крім нього, почесної нагороди удостоїлися італійська режисерка Ліна Вертмюллер та американський актор Уес Стьюді.

Нагороду ім. Джина Хершолта за видатний внесок у справу гуманізму, отримала актриса Джина Девіс.

Фільми Лінча вирізняються елементами сюрреалізму, атмосферою жаху і марень, дивними і відразливими образами та оригінальною музикою. Більшість його робіт досліджують темну сторону життя маленьких міст США (наприклад фільм «Синій оксамит» та серіал «Твін Пікс») або незграбних метрополісів («Голова-гумка», «Загублене шосе», «Малголленд-Драйв»). Через його своєрідний стиль та акцент на американській психіці продюсер Мел Брукс якось назвав Лвнча «Джиммі Стюартом з Марса».

Лінч є одним з небагатьох сучасних режисерів з одразу впізнаваним візуальним і вербальним стилем. Хоч він ніколи не збирав великих кас і не завжди був фаворитом кінокритиків, його творчість породила своєрідний культ.

Як відомо, премія «Оскар» за видатні заслуги у кінематографі призначається на розсуд Ради керівників Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, щоб відзначити досягнення в кінематографі, які не підпадають під дію премій, що вже існують.