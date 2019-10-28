Лінч отримав почесний “Оскар”
Про це повідомляється на сторінці Американської академії кіномистецтв у Twitter.
“Небагатослівний Девід Лінч отримав почесний “Оскар”, - йдеться у повідомленні.
David Lynch, a man of few words, accepts his Honorary Oscar. #HonoraryOscars pic.twitter.com/lfnCFWpJpr— The Academy (@TheAcademy) 28 жовтня 2019 р.
Під час своєї промови Лінч сказав організаторам: “У вас дуже цікавий смак”.
Крім нього, почесної нагороди удостоїлися італійська режисерка Ліна Вертмюллер та американський актор Уес Стьюді.
Нагороду ім. Джина Хершолта за видатний внесок у справу гуманізму, отримала актриса Джина Девіс.
Фільми Лінча вирізняються елементами сюрреалізму, атмосферою жаху і марень, дивними і відразливими образами та оригінальною музикою. Більшість його робіт досліджують темну сторону життя маленьких міст США (наприклад фільм «Синій оксамит» та серіал «Твін Пікс») або незграбних метрополісів («Голова-гумка», «Загублене шосе», «Малголленд-Драйв»). Через його своєрідний стиль та акцент на американській психіці продюсер Мел Брукс якось назвав Лвнча «Джиммі Стюартом з Марса».
Лінч є одним з небагатьох сучасних режисерів з одразу впізнаваним візуальним і вербальним стилем. Хоч він ніколи не збирав великих кас і не завжди був фаворитом кінокритиків, його творчість породила своєрідний культ.
Як відомо, премія «Оскар» за видатні заслуги у кінематографі призначається на розсуд Ради керівників Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, щоб відзначити досягнення в кінематографі, які не підпадають під дію премій, що вже існують.