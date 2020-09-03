ZINAIDA на Тижні моди презентувала колекцію хустин з принтами Батьківщини-матері

Українська художниця ZINAIDA на Ukrainian Fashion Week презентувала колекцію хустин "Матуся" з принтами Батьківщини-матері.

Як передає кореспондент Укрінформу, художній перформанс пройшов 2 вересня у Мистецькому арсеналі.

"Монумент Батьківщини-матері для багатьох є візитівкою Києва, хтось сприймає його як символ захисниці, але насамперед вона – жінка, берегиня, матуся. На показі її образ представлено у 8-ми різних за настроєм і колористикою варіантах: чи то замислену в молитві, чи то грайливу з квітами в руках, чи то войовничу – в касці", - зазначила авторка проекту.

Вона розповіла, що у колекції "Матуся" поєднано мистецтво, культуру та фешн, і все сказано мовою символів.

"Це поєднання двох тем, які для мене в мистецтві дуже важливі - тема міста, де я народилася - Києва, і тема всієї України. Вони поєдналися у сплетінні образів, традиційних українських орнаментів та символіки. Також надзвичайно важливим символом є хустина, яка наскрізно відбулась у часі як довершення жіночого традиційного строю чи сучасного "луку". Хустина – яскравий маркер статусу й походження жінки: вона пасує й ошатній киянці, і гоноровій львів’янці, і заміжній, і вдові. Хустка - знак у різких поворотах життя: щастя в родині чи гіркої втрати. Молодиця чи поважна пані обирають хустину інтуїтивно: барвисту, білу чи темну відповідно до періодів життя і свого відчуття в ньому", - розповіла ZINAIDA.

Художниця ZINAIDA презентувала колекцію хустин з принтами Батьківщини-матері

Шовкові хустини з колекції "Матуся" виконані методом принтування живописних картин художниці. Орнаменти до них були написані в різні періоди життя художниці в різних місцях України: в горах, в Києві, в Трипіллі, які надихали на відповідну тематику.

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Як повідомлялося, у столиці 31 серпня стартував Ukrainian Fashion Week, концепція якого звучить як No Season Season і всі його покази присвячені позасезоності.