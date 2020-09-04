4 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Агафона; чим займається щезник, якою буде осінь і про роль егоїзму в найближчі дні.

Сьогодні мучеників Агафоника, Зотика і Феопрерія (Боголіпа). Колись у давнину вірили, що на Агафона щезник допахкує свою люльку і з лісу виходить. Ходить він людськими дорогами та стежками, навідується і на людські обійстя. Полюбляє ману та блуд на подорожнього наводити, заводячи або у лісові нетрі, або ж на цвинтарі. Особливо це стосується тих, хто звірів убиває, дерева нищить, хто заздрісний та безпам’ятно загребущий. Потрапивши на обійстя, щезник снопи перекидає, худобу зі стайні випускає. А ще він – мастак на перевтілення. Його можна сприйняти за живу людину, за знайомого, родича, і лише добре придивившись, побачити, що то була омана… Щезник згадується в повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського.

На Агафона мають з’явитися перші осінні приморозки, які сприяють початку павутинольоту («бабиного літа»). А прикмети такі: «Якщо павутиння прилипає до рослин – на тепло»; «Мало павутиння – до сухої осені». Коли ж цього дня ясна і тепла погода – тепло протримається ще 4 тижні.

Іменинники сьогодні Іван, Олексій, Олександр, Михайло, Федір, Анфіса.

17 місячний день, Місяць в Овні. Головні тенденції цього і наступного тижня – загострення давно назрілих проблем у шлюбі та в інших взаємозалежних життєвих сюжетах. На нас чекає протистояння, боротьба егоїзмів. Саме егоїзм спрацьовуватиме як захисний чинник в усіх неоднозначних, важких і критичних ситуаціях. У кар’єрних, соціальних устремліннях, потрібно виявляти чималу наполегливість, вміння відстоювати власну позицію, до того ж, із неабиякою енергією. Все те, що «наболіло», «непокоїть» - треба обов’язково вирішувати рішуче і безкомпромісно.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1914 – +4,8, а найтеплішим у 1897 – +32,5