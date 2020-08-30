У Черкасах відкрилася фотовиставка "Обличчя пам'яті"
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.
"Ця виставка присвячена родинам, які втратили своїх рідних чоловіків через війну. Батьки, дружини і діти воїнів зображені на світлинах. Вони сфотографовані у кітелі Збройних сил України. Мундир один для всіх, як символ спільної для країни втрати, адже трагедія торкнулась і родин, і друзів, і сусідів, це травма, що об’єднує весь український народ. Військовий кітель у кадрі нагадує, що війна триває", – розповів автор проєкту, фотограф Ігор Єфімов.Фотовиставка "Обличчя пам'яті" у Черкасах / Фото: Черкаська ОДА
При цьому на кількох фотографіях присутні квіти, щоб підкреслити, що життя триває. Також зрізані квіти є метафорою обірваних життів тих, хто дав нам можливість насолоджуватись миром та красою світу.
Переглянути фото можна протягом трьох тижнів на 3-му поверсі Обласного художнього музею.
Як поінформували в ОДА, ініціаторами проєкту стали черкаська організація “Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО”, зокрема голова громадської організації Олена Ложешнікова. Організаційний партнер проєкту – Управління комунікацій облдержадміністрації.