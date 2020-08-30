У Черкасах відкрилася фотовиставка "Обличчя пам'яті"

У Черкасах, в Обласному художньому музеї, до Дня пам'яті захисників України відкрилась фотовиставка "Обличчя пам'яті", яку складають світлини членів 30 сімей загиблих черкаських воїнів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

"Ця виставка присвячена родинам, які втратили своїх рідних чоловіків через війну. Батьки, дружини і діти воїнів зображені на світлинах. Вони сфотографовані у кітелі Збройних сил України. Мундир один для всіх, як символ спільної для країни втрати, адже трагедія торкнулась і родин, і друзів, і сусідів, це травма, що об’єднує весь український народ. Військовий кітель у кадрі нагадує, що війна триває", – розповів автор проєкту, фотограф Ігор Єфімов.

Фотовиставка "Обличчя пам'яті" у Черкасах / Фото: Черкаська ОДА

При цьому на кількох фотографіях присутні квіти, щоб підкреслити, що життя триває. Також зрізані квіти є метафорою обірваних життів тих, хто дав нам можливість насолоджуватись миром та красою світу.

Переглянути фото можна протягом трьох тижнів на 3-му поверсі Обласного художнього музею.

Як поінформували в ОДА, ініціаторами проєкту стали черкаська організація “Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО”, зокрема голова громадської організації Олена Ложешнікова. Організаційний партнер проєкту – Управління комунікацій облдержадміністрації.