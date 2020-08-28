З музею у Нідерландах утретє викрали картину вартістю €15 мільйонів
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на DutchNews.nl.
“Картина Франса Халса “Два усміхнені хлопчики” була викрадена втретє. Твір викрали з експозиції музею в містечку Лердам у середу. Поліція заявила, що грабіжники зламали задні двері”, - йдеться у повідомленні.
Вартість картини, написаної приблизно 1626 року, оцінюється у 15 мільйонів євро.
До цього полотно викрадали у 1988 і 2011 роках. Після першого викрадення пошуки картини тривали три роки. У другому випадку твір знайшли через півроку в Амстердамі. Тоді за крадіжку було затримано чотирьох людей віком від 48 до 62 років.
Після двох пограбувань у музеї діяли посилені заходи безпеки. А найцінніши твори, зокрема й роботи Франса Халса, зберігалися в окремій зоні, яка була відкрита для відвідувачів лише під наглядом.
Через епідемію коронавірусу наразі музей закритий.