З музею у Нідерландах утретє викрали картину вартістю €15 мільйонів

У Нідерландах з музею в містечку Лердам викрали картину Франса Халса під назвою “Два усміхнені хлопчики”, написану у XVII столітті.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на DutchNews.nl.

“Картина Франса Халса “Два усміхнені хлопчики” була викрадена втретє. Твір викрали з експозиції музею в містечку Лердам у середу. Поліція заявила, що грабіжники зламали задні двері”, - йдеться у повідомленні.

Вартість картини, написаної приблизно 1626 року, оцінюється у 15 мільйонів євро.

До цього полотно викрадали у 1988 і 2011 роках. Після першого викрадення пошуки картини тривали три роки. У другому випадку твір знайшли через півроку в Амстердамі. Тоді за крадіжку було затримано чотирьох людей віком від 48 до 62 років.

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Після двох пограбувань у музеї діяли посилені заходи безпеки. А найцінніши твори, зокрема й роботи Франса Халса, зберігалися в окремій зоні, яка була відкрита для відвідувачів лише під наглядом.

Через епідемію коронавірусу наразі музей закритий.