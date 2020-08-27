Кличко у зоопарку погодував кавунами слона і бегемота

Мер Києва Віталій Кличко відвідав київський зоопарк і почастував слона та бегемота кавунами.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці та опублікував відео частування звірів.

«Друзі! Цей тиждень у київському зоопарку - кавуновий. Це значить, що всіх звірів - мешканців зоопарку частують смугастими ягодами. А відвідувачі, особливо дітлахи, із захопленням за цим спостерігають. Сьогодні заїхав і пригостив кавунчиками слона Хораса і бегемота Фіону. Частування їм сподобалося», - написав Кличко.

Кличко погодував кавунами слона і бегемотиху у київському зоопарку / Фото: kiev.klichko.org

Мер також повідомив, що у киян є ще три дні, аби навідатися в зоопарк і подивитися, як звірі ласують кавунами.

Кавуновий тиждень для мешканців КиївЗоо / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

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Як повідомлялося, у Київському зоопарку з 24-30 серпня проходить кавуновий тиждень.