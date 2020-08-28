28 серпня: народний календар і астровісник

Сьогодні перша Пречиста, або літній Великдень; чи буде погідним «старе» бабине літо і вправляємося в практицизмі.

Ну от, як казали колись у давнину, «Прийшла Пречиста – стало в полі чисто». Нині в нас Успіння Пресвятої Богородиці, або Перша Пречиста. Цей день ще називають Богородичною Пасхою, або «літнім Великоднем». В церковній ієрархії свят воно є другим за значущістю після Великодня. Церква називає смерть Богородиці сном, успінням, тому що Вона першою серед людей стала безсмертною і душею, і тілом. Для українців Богородиця здавна була першою заступницею і помічницею; саме до Неї зверталися за будь-яких скрутних обставин. Виконуючи прохання Богородиці, Христос здійснив і своє перше диво в Кані Галілейській, перетворивши воду на вино.

З Успіння літо повертає на осінь; починається «молоде» бабине літо, яке триває до 11 вересня. Якщо о цій порі буде гарна погода, то «старе» бабине літо (починається 11 – 12 вересня) буде непогідним. Це пора, коли повністю закінчували жнивувати й готувалися зустрічати осінь. Для тих, хто до цього часу не встиг зібрати хліб, влаштовували колективну братчину. З першої Пречистої починали сіяти в усіх зонах України. Господарі, розім’явши колоски з обжинкових вінків і «спасових борід» — залишених у кінці ниви обрядових стебел, — перед засівом казали: «Роди, Боже, і благослови!» А ще відсьогодні вже можна було розпочинати розглядини. Вважалося доброю ознакою, коли до дівчини приходили свати саме між першою і другою Пречистими. Весілля ж у давнину справляли тільки після Покрови.

Іменинники нині Марія, Софія.

10-11 місячні дні. Місяць продовжує перебувати в Козерозі. Найбільш практичний і результативний день тижня. Взаємодія з різноманітними структурами обіцяє бути плідною. З 28 по 3 вересня відкриватиметься якась прихована, секретна інформація, якісь раніше неочевидні факти. Особливо ж, якийсь обман, помилки. У важливих життєвих справах будьте вкрай уважними, а надто, підписуючи важливі фінансові документи. Коли ж трапляться якісь неприємні моменти міжособистісного характеру, впадати у відчай і побиватися не треба – сприйміть все як данність. Хай всім нині буде кращечко!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1984 – +5,5, а найтеплішим у 1943 – +35,1.