“Океан Ельзи” презентував нову пісню “Коли ми станем собою”

“Океан Ельзи” презентував нову пісню “Коли ми станем собою”

Відео
Укрінформ
Після тривалої перерви “Океан Ельзи” презентував нову пісню. Називається вона “Коли ми станем собою”, і це перший синґл з майбутнього альбому групи, над яким працюють музиканти.

Про це повідомляється на офіційному сайті гурту, передає Укрінформ.

“2020-й рік вніс свої особливості й до роботи над записом, зокрема цієї пісні. Річ у тому, що гітарну партію для неї записував клавішник групи Мілош Єліч, оскільки гітарист ОЕ Владімір Опсеніца ще на початку епідеміологічних обмежень навесні застряг у Сполучених Штатах і працював з командою дистанційно. Саме так, перебуваючи на онлайн зв'язку з музикантами в Києві, він записав партію електрогітари на студії в Нью-Йорку. Цікавим є момент участі у записі нової пісні дитячого хору. Це був унікальний склад - діти музикантів та друзів групи, які спеціально зібрались для запису цієї композиції”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, разом із синглом гурт презентує і відео на нього.

“Життя змінюється, і в цьому ритмі і тривозі ми все більше ховаємось у своїх маленьких бульбашках, проживаючи дні в акваріумах самотності, забуваючи про те, хто ми є насправді. Мені дуже хотілося передати цю атмосферу і дозволити їй змінитися в кадрі. Дати можливість героям вийти за межі скляної стіни і відчути радість спілкування, віднайти себе справжніх”, - коментує режисерка Анна Бурячкова.

Повідомляється, що головну жіночу роль в кліпі виконала народна "гуцулка", чудова акторка Варвара Лущик.

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Над піснею працювали: автор (музика, слова), вокал - Святослав Вакарчук; барабани, перкусія - Денис Глінін; бас гітара - Денис Дудко; електрогітара - Владімір Опсеніца; акустична гітара, фортепіано - Мілош Єліч; дитячий хор - Лука Єліч, Міла Єліч, Вук Єліч, Софія Туринська, Соломія Олесова, Марічка Вакарчук, Нана Фонарьова, Георгій Фонарьов.

Запис: студія Boutique 888; інженери запису - Ігор Пригоровський, Олександр Зюзін-Зінченко; зведення - Ігор Пригоровський; мастеринг - Боб Людвіг; продюсери - Мілош Єліч, Святослав Вакарчук.

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