“Океан Ельзи” презентував нову пісню “Коли ми станем собою”

Після тривалої перерви “Океан Ельзи” презентував нову пісню. Називається вона “Коли ми станем собою”, і це перший синґл з майбутнього альбому групи, над яким працюють музиканти.

Про це повідомляється на офіційному сайті гурту, передає Укрінформ.

“2020-й рік вніс свої особливості й до роботи над записом, зокрема цієї пісні. Річ у тому, що гітарну партію для неї записував клавішник групи Мілош Єліч, оскільки гітарист ОЕ Владімір Опсеніца ще на початку епідеміологічних обмежень навесні застряг у Сполучених Штатах і працював з командою дистанційно. Саме так, перебуваючи на онлайн зв'язку з музикантами в Києві, він записав партію електрогітари на студії в Нью-Йорку. Цікавим є момент участі у записі нової пісні дитячого хору. Це був унікальний склад - діти музикантів та друзів групи, які спеціально зібрались для запису цієї композиції”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, разом із синглом гурт презентує і відео на нього.

“Життя змінюється, і в цьому ритмі і тривозі ми все більше ховаємось у своїх маленьких бульбашках, проживаючи дні в акваріумах самотності, забуваючи про те, хто ми є насправді. Мені дуже хотілося передати цю атмосферу і дозволити їй змінитися в кадрі. Дати можливість героям вийти за межі скляної стіни і відчути радість спілкування, віднайти себе справжніх”, - коментує режисерка Анна Бурячкова.

Повідомляється, що головну жіночу роль в кліпі виконала народна "гуцулка", чудова акторка Варвара Лущик.

Над піснею працювали: автор (музика, слова), вокал - Святослав Вакарчук; барабани, перкусія - Денис Глінін; бас гітара - Денис Дудко; електрогітара - Владімір Опсеніца; акустична гітара, фортепіано - Мілош Єліч; дитячий хор - Лука Єліч, Міла Єліч, Вук Єліч, Софія Туринська, Соломія Олесова, Марічка Вакарчук, Нана Фонарьова, Георгій Фонарьов.

Запис: студія Boutique 888; інженери запису - Ігор Пригоровський, Олександр Зюзін-Зінченко; зведення - Ігор Пригоровський; мастеринг - Боб Людвіг; продюсери - Мілош Єліч, Святослав Вакарчук.