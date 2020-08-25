У Дніпрі виступили лауреати фестивалю "Пісні, народжені в АТО"

У Дніпрі у День Незалежності пройшов концерт лауреатів фестивалю "Пісні, народжені в АТО".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Музичний фестиваль “Пісні, народжені в АТО” розпочався святковою ходою від обласної держадміністрації, під час якої центральними вулицями міста пронесли розгорнутий національний прапор.

Сам концерт відбувся біля Історичного музею та вуличної експозиції Музею АТО. Лунали пісні у виконанні учасників АТО Олександра Клеця, Сергія Бойка, Олега Мироненка, Олександра Головка.

“Кожна пісня цікава по-своєму. Ці свіжі, вони буквально недавно народжені. Сьогодні була презентація. "А-450" написана давно. 450 - це умовне позначення того, що на фронті немає втрат, чого я бажаю всім нашим захисникам», - розповів Олександр Клець.

Організаторами заходу виступили Благодійний фонд "Пісні, народжені в АТО" та Перший Музей АТО Дніпра.

Всі учасники дотримувалися соціальної дистанції та маскового режиму.