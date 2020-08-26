Не можемо оминути у виявленні своєї подяки матерів полеглих воїнів

Молячись та оберігаючи пам’ять про українських героїв, – ми додаємо матерям сил

Неможливо уявити, наскільки сильним є материнський біль, коли долинає звістка із фронту про смерть рідного сина. На жаль, багато українських матерів переживають горе втрати за час неоголошеної російсько-української війни. Розділити його із ними у молитві до Бога – не просто наш обов’язок, це вияв вдячності полеглим героям за оборону територіальної цілісності України.

Саме тому в ці дні, коли відзначаємо відновлення української незалежності, ми завжди вшановуємо новітніх героїв, бо вони виявили цю любов як свою найвищу чесноту. А любов є вічною, вона є основою Царства Небесного. Я вірю, що Господь за їхню жертовність і любов до нас дарує їм вічне і блаженне життя. А ми, зі свого боку, не маємо права змарнувати те, що вони зробили для нас.

Не можемо оминути у виявленні своєї подяки і матерів полеглих воїнів. Адже вони виховали справжніх патріотів своєї країни – не на словах, а ділом. Саме тому від імені всієї Православної Церкви України нагородив Медаллю за жертовність і любов до України шістьох матерів загиблих Захисників Батьківщини.

Так, ніщо ніколи не зможе заспокоїти серце матері, замінити погляд люблячої дитини, її обійми. Однак, молячись та оберігаючи пам’ять про українських героїв, – ми додаємо матерям сил, а Господь дає віру в вічне блаженне життя їхніх дітей та надію на майбутню зустріч, адже «Бог же не є Бог мертвих, а живих. Бо в Нього всі живі» (Лк. 20: 38).

Митрополит Епіфаній

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