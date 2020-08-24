Музиканти з 10 країн випустили збірник For Belarus

Музиканти з десяти країн випустили збірку на підтримку громадян Білорусі, які постраждали під час придушення акцій протесту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що ініціатором проекту під назвою For Belarus стала білоруська співачка Галя Чікіс.

Всього на збірці 21 трек, серед них композиції російської групи "Аїгел", британського колективу The Underground Youth, української співачки Alyona Alyona, нідерландського співака Томаса Азіера, канадської співачки Мішель Гуревич, а також естонських, польських, німецьких і шведських музикантів.

В описі до збірки сказано, що його мета - "проявити солідарність з хоробрими білорусами і зібрати гроші для жертв репресій". Альбом можна завантажити за будь-яку ціну на інтернет-платформі Bandcamp. Всі виручені кошти надійдуть до фонду Belarus Solidarity Foundation, який займається допомогою білорусам, які постраждали під час протестів.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі два тижні тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що минули 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10, 1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Фото: TUT.BY