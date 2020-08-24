У Раді Європи вкотре закликають владу Білорусі до діалогу з суспільством

У Раді Європи вкотре закликають владу Білорусі до діалогу з суспільством

Укрінформ
Влада Білорусі має взаємодіяти із суспільством заради майбутнього країни.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це написав у Tвіттері речник Ради Європи Даніель Холтген, реагуючи на масові акції протесту, що відбулись у Білорусі напередодні.

«Представники влади Білорусі мають негайно налагодити взаємодію із громадянським суспільством задля майбутнього країни», - заявили у Раді Європи.

Як повідомлялося, у Білорусі два тижні тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.

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